Морозова Мария Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26925. МОРОЗОВА, МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 50 л. Гр. Тихвинск. у., Костринск. в., д. Ново-Андреевой; — Р. Т. г. Череповца. Должн. прест., лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 18 д. пр. з. Исп. 20 апр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.