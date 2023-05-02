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Морозова Мария Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозова
Имя
Мария
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
20 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26925. МОРОЗОВА, МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 50 л. Гр. Тихвинск. у., Костринск. в., д. Ново-Андреевой; — Р. Т. г. Череповца. Должн. прест., лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 18 д. пр. з. Исп. 20 апр. 920.

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