Гайнуллин Хабибулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайнуллин
- Имя
- Хабибулла
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45953. ГАЙНУЛЛИНЪ, ХАБИБУЛЛА. К. Чистопольск. у., Красноярск. в., д. Степного Шаптала, 24 л.; — Иркут. О. С., 115, 134, 135; 1630 и 1632 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 26 Апр. 905.
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