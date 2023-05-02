Выскочков Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Выскочков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101513. ВЫСКОЧКОВЪ, ИВАНЪ ВАсильевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Чугуева, Зміевск. у.; — Харьков. О. С., 25 Апр. 911, 152 и 1657 У., по сов. съ приг. Г. С. г. Чугуева, Зміев. у. отъ 16 Окт. 909 г. (63 М., арестъ 1 м.) и У. Чл. О. С. по Ялтин. у. отъ 1 Іюня 910 г. (977 У., арестъ 3 н.), тюр. 6 м. Исп. 28 Іюня 911. | 16 Іюля 907 г. Севастопольск. Воен. Мор. С. за востан., арест. отд. 3 г.
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