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Ермолаев Петр Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермолаев
Имя
Петр
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46711. ЕРМОЛАЕВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Шлиссельбургск. у., в. и с. Порѣчской, 28 л.; — СПБ. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1483 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Мая 905. | 903 77528 170 М.

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