Ермолаев Петр Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермолаев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46711. ЕРМОЛАЕВЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Шлиссельбургск. у., в. и с. Порѣчской, 28 л.; — СПБ. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1483 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Мая 905. | 903 77528 170 М.
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