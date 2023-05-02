Анохин Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анохин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12825. АНОХИН, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 41 г. Гр. Жиздринск., у., Кцынск. в., д. Катуновки; — Н. С. 12 уч. Жиздринск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 24 нояб. 920.
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