Сысоев Егор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Егор Константинович

Сысоев Егор Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сысоев
Имя
Егор
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
29368. СЫСОЕВ, ЕГОР КОНСТАНТИНОВИЧ, 28 л. Гр. Нижнеудинск. у., Уянск. в. и с.; — Р. Т. г. Вятки. Мошеннич., лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 8 д. пр. з. Исп. 27 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close