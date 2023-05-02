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Архипов Николай Никифонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Николай
Отчество
Никифонов
Дата исполнения приговора
11 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
100635. АРХИПОВЪ, НИКОЛАЙ НИКИфоновъ, 80 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣлгорода; — Харьков. О. С., 17 Марта 911, 1651 У., по сов. съ приг. напеч. въ 909 г. № 1 12866, арест. отд. 2½ г. Исп. 11 Іюля 911. | 904 84957 225 У. | 902 72722 951 и 1647 У., гдѣ онъ осужд. подъ именемъ Михаила Андреева Брежнева.

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