Кальник Антон Адрианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кальник
- Имя
- Антон
- Отчество
- Адрианов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36116. КАЛЬНИКЪ, АНТОНЪ АДРІАновъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Барнаульск. у., в. и с. Нижне-Чулымскаго, рд. Полтав. у., въ в. и с. Песчанкомъ; — Полтав. О. С., 26 Окт. 910, 152 и 1692 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 905 г. № 47206.
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