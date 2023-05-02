Казидуб Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казидуб
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 400
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17059. Казидуб Александр Иванов., 33 л., Кубанского окр. Северск. г., ст. Г.-Афонской. Н. С. 12 уч. Кубанск. окр. Ст. 1 ч. 43 (ст. р.), л. с. 1 г. 30 янв. 927.
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