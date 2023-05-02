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Лавренчук Евмений Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавренчук
Имя
Евмений
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
14 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
26106. ЛАВРЕНЧУКЪ, ЕВМЕНІЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Новоградволын. у., Полонск. в., с. Великой-Новоселицы, 20 л.; — Новоградволын. М. С. 5 уч., 16, 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 14 Янв. 909. ЛАВРЕНЧУКЪ, ИВАНЪ ТРОФИМОВЪ см. Лацимовъ (ІІ кн. 909).

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