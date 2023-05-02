Власов Константин Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47965. ВЛАСОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Евсѣевъ, 21 г. К. Жиздринск. у., в. и зав. Песоченскаго, рд. Брянск. у., Супоневск. в., въ с. Городищѣ; — Орловск. О. С., 1 Нояб. 910, 152¹, 2 ч. 1651 и 1663 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 9 Дек. 910. 908 46752 1651 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.