Богданов Василий Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130129. Богдановъ, Василій Богдановъ. К. Великолуцк. у., Вязовск. в., д. Садиба, 24 л.; — СПБ. Ст. М. С. 17 уч. 25 Сент. 909, 169 М., тюр 3 м. Исп. 19 Окт. 909.
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