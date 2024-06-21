Саянкин Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саянкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87281. САЯНКИНЪ, ПЕТРЪ ФЕДОРОВЪ, 31 г. К. Вышневолоцк. у., Доркск. в., с. Коломны, рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 28 Февр. 911, 114, 150, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 27 Апр. 911. | 910 69246 172 М. (укрыв.). | 909 16730 170 М. | 904 8378 49 М. | 908 92960 172 М. | 903 101306 49 М. | 906 23471 49 М. | 903 73345 49 М. | 905 91608 50 М. | 903 66165 50 М. | 905 27018 49 М. | 901 37519 49 М. | 904 53791 49 М. | 98 72827 170 М. | 904 26892 49 М. | 97 72620 170¹ М.
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