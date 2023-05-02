Губарев Иван Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37555. ГУБАРЕВЪ, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Борисоглѣбск. у., Пригородной в., с. Солдатской Слободы, 48 л.; — Тамбовск. О. С., 134, 135, 149, 152, 1452, 4 п. 1453, 2 п. 1610 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. Г. С. г. Борисоглѣбска отъ 12 и 15 Мая 908 г. (тюр. 3 м.), каторж. раб. 12 л. Исп. 24 Дек. 908. | 905 86943 169 М.
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