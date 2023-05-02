Охримович Александр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Охримович
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97418. ОХРИМОВИЧЪ, АЛЕКСАНДРЪ Яковлевъ, 47 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Миляновичей, Старо-Кошарск. в., Ковельск. у.; — М. С. 1 уч. Ковельск. окр., 11 Мая 910, 112 М. (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 910. | 900 53936 313 и 975 У. | 96 95270 313 и 1647 У. | 92 58321 313 и 977 У. | 88 52069 1647 У.
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