Дорошенко Дмитрий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорошенко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 110986. ДОРОШЕНКО, ДМИТРІЙ (НИКИта) Семеновъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ишимск. у., Абатск. в., д. Кривоглазовой, рд. Бирючен. у., Нагольной в., на х. Хрещатомъ; — Тобольск. О. С., 23 Мая 911, 13, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 21 Іюля 911. | 910 4146 1654¹ У. | 98 88431 1654¹ У. | 905 39086 1654¹ У. | 91136803 1653 У. | 902 86672 170 М.
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