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Ряхин Иван Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ряхин
Имя
Иван
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
01 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
9277. РЯХИН, ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 30 л. Гр. Донск. обл.; — Р. Т. трудком. обл. немцев Поволжья. Грабеж, лиш. св. па время граждан, войны. Исп. 1 марта 920.

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