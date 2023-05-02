Ряхин Иван Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ряхин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9277. РЯХИН, ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 30 л. Гр. Донск. обл.; — Р. Т. трудком. обл. немцев Поволжья. Грабеж, лиш. св. па время граждан, войны. Исп. 1 марта 920.
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