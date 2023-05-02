Москвин Константин Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москвин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 150075. МОСКВИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Павловъ (онъ же Павловъ), Лиш. ос. пр. изъ цех. г. Москвы, 32 л.; — Московск. О. С. 9 Окт. 909, 2 и 4 в. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Нояб., счит. ср. съ 7 Окт. 909. | 902 15353 2 ч. 1655 У. | 96 36967 169 М. | 97 94628 1655 У. | 95 51934 172 М. | 97 12489 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.