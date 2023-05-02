Лопатин Ефим Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопатин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66548. ЛОПАТИНЪ, ЕФИМЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Якутск. окр., Дичинск. в., с. Ново-Покровскаго, 21 г.; — Иркутск. С. П., 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Марта 907. | 903 49489 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.