Васильев Роман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Роман
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22348. ВАСИЛЬЕВ, РОМАН. Гр. Холмск. у., Голибецк. в., д. Стешиной; — Н. С. 7 уч. Холмск. у. Должн. прест., лиш. пр. 2 г. Исп. 31 авг. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.