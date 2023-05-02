Герасимов Иван Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49266. ГЕРАСИМОВЪ, ИВАНЪ КУЗЬМИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Рославля, 27 л., рд. въ г. Орлѣ; — Орлов. О. С., 2 ч. 1655, 2 п. 1659 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 28 Февр. 909. | 907 64010 1655 У. | 904 85724 1654 У. | 902 86027 1655 У. | 901 26737 172 М. | 99 46814 170¹ М.
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