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Маркова Наталья Логгиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркова
Имя
Наталья
Отчество
Логгиновна
Дата исполнения приговора
__ март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
2572. МАРКОВА (она же БЕЛОВА), НАТАЛЬЯ ЛОГГИНОВНА, 24 л. Гр. Белозерск. у., Чернцовск. в.;— Н. С. 4 уч. Белозерск. у. Кража, лиш. св. 6 м. и лиш. пр. 5 л. Исп. 81 марта 922.

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