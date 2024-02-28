Самоохотова Пелагея Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самоохотова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50277. САМООХОТОВА, ПЕЛАГЕЯ ФЕДОрова (она же Федорова). К. Гдовск. у., Бобровск. в., д. Игомели; — СПБ. Ст. М. С. 28 уч. (во 2 р.), 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Мая 905. | 99 43949 169 М.
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