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Хоменко Тихон Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоменко
Имя
Тихон
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140846. ХОМЕНКО, ТИХОНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Остерск. у., Моровск. в., с. Выползова, 28 л.; — Остерск. У. С. 14 Апр. 909, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Нояб. 909.

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