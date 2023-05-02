Кузнецов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16313. КУЗНЕЦОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Мещовск. у., Мошонск. в., д. Сосновки; — Н. С. 4 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 21 июня 920.
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