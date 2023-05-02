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Ганеев Хабибулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ганеев
Имя
Хабибулла
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1335. Ганеев Хабибулла, 45 л., Стерлитамакск. к-на, д. Курмановой. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 3/ІХ—26.

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