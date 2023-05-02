Стрельцев Алексей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стрельцев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 315
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98959. СТРѢЛЬЦЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АЛЕКсѣевъ, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Звенигородск. у., Пятницк. в., д. Соколова; — Москов. О. С., 1 Марта 911, 114, 152¹, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 22 Апр. 911. | 908 152365 2 ч. 1655 У. | 906 45443 1655 У. | 900 108272 1655 У. | 904 82646 1655 У. | 98 58765 169 М. | 902 91600 1655 У. | 98 10425 172 М.
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