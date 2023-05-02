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Ревякин Константин Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ревякин
Имя
Константин
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28118. РЕВЯКИН, КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ, 35 л. Гр. Рославльск. у., Рогнединск. в. и д.; Н. С. 7 уч. Рославльск. у. Должн. прест., лиш. св. 1 г., с лиш. пр. 2 г. условно.

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