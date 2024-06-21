Печаткин Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Печаткин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86141. ПЕЧАТКИНЪ, НИКОЛАЙ ВАсильевъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Серпухов. у., Вельяминовск. в., д. Привалова, рд. въ г. Москвѣ; — Ярослав. О. С., 1 Дек. 910, 152¹ к 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 4 м. предв. завлюч. Исп. 11 Янв. 911. | 907 84377 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 82852. | 905 42176 172 М. | 903 15987 169 М.
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