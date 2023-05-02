Тинте Петр Фрицев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тинте
- Имя
- Петр
- Отчество
- Фрицев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139936. ТИНТЕ, ПЕТРЪ ФРИЦЕВЪ. К. Виндав. у., Зурск. в., 69 л., рд. Тальсенск. у., въ Вальгаленск. в.; — Либавск. О. С. 17 Сент. 909, 5 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 23 Окт. 909.
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