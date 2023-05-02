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Тинте Петр Фрицев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тинте
Имя
Петр
Отчество
Фрицев
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139936. ТИНТЕ, ПЕТРЪ ФРИЦЕВЪ. К. Виндав. у., Зурск. в., 69 л., рд. Тальсенск. у., въ Вальгаленск. в.; — Либавск. О. С. 17 Сент. 909, 5 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 23 Окт. 909.

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