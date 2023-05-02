Рачинская Антонина Людовикова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рачинская
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Людовикова
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52287. рачинская, антонина людовикова. К. Петроков. у., гм. Клюки, д. Паржно, 16 л., рд. въ г. Велюни; — М. С. 9 уч. г. Лодзи, 6, 11, 169, 170 и 170 М., тюр., отд. для несоворшеннол., 3 м. Исп. 15 Іюня 907.
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