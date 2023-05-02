Кузнецов Кирилл Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2200. КУЗНЕЦОВ, КИРИЛЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 43 л. Гр. Саратовск. у., Александровск. в., д. Алешкино; —Саратовск. Ревтриб. Покуп. заведомо краден., лиш. св. 1 ½ Г. Срок Исп. не указ.,;осужд. 24 марта 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.