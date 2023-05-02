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Кузнецов Кирилл Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Кирилл
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
24 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
2200. КУЗНЕЦОВ, КИРИЛЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 43 л. Гр. Саратовск. у., Александровск. в., д. Алешкино; —Саратовск. Ревтриб. Покуп. заведомо краден., лиш. св. 1 ½ Г. Срок Исп. не указ.,;осужд. 24 марта 922.

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