Аунапу Карл Мартов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аунапу
- Имя
- Карл
- Отчество
- Мартов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 79973. АУНАПУ, КАРЛЪ МАРТОВЪ, (онъ же Оунапу), 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Лифляндск. г., Юрьевск. у., Лайск. в.; — Ревельск. О. С., 18 Нояб. 910, 13 и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 16 Мая 911. | 907 43804 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 61716. | 904 100590 1483 У. | 903 10272 177 М.
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