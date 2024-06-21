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Германова Елена Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Германова
Имя
Елена
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
02 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
81359. ГЕРМАНОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА (она же Ерманова), 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. у., Троицк. в., д. Матвѣйцева, рд. т. же у., Никольск. в., въ с. Черноковѣ; — Ярослав. О. С., 26 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 3 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 2 Мая 911. | 909 75961 2 ч. 1645 У. | 901 81575 170 М. | 904 12615 1 ч. 1655 У. | 99 47400 169 М.

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