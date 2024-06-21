Германова Елена Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Германова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81359. ГЕРМАНОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА (она же Ерманова), 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. у., Троицк. в., д. Матвѣйцева, рд. т. же у., Никольск. в., въ с. Черноковѣ; — Ярослав. О. С., 26 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 3 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 2 Мая 911. | 909 75961 2 ч. 1645 У. | 901 81575 170 М. | 904 12615 1 ч. 1655 У. | 99 47400 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.