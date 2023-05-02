Ефремов Федул Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Федул
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46730. ЕФРЕМОВЪ, ФЕДУЛЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Меленков. у., Цыкульск. в., д. Савиновой, 30 л.; — Владимірск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Мая 905. | 904 3165 169 М. | 902 86891 169 М.
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