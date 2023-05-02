Осадкин Гавриил Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осадкин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85760. ОСАДКИНЪ, ГАВРІИЛЪ ГРИгорьевъ, 49 л. Лиш. ос. пр. изъ зап. ряд. Рязанск. г., Спасск. у., Лукмасск. в., с. Краснаго; — Владимирск. О. С., 31 Марта 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 8 м. и 9 дн. предв. заключ. Исп. 2 Мая 911. | 908 22940 2 ч. 1655 У. | 901 56025 170¹ М. | 905 82729 1655 У. | 99 101075 1408 У. | 903 34635 170¹ М. | 95 40640 170¹ М.
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