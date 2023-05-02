Беляев Филипп Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47586. БѢЛЯЕВЪ, ФИЛИППЪ ВЛАДИмировъ, 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Суражск. у., в. и с. Уношева, рд. т. же у., Рожновск. в., въ д. Почетухѣ;— Стародуб. О. С., 15 Янв. 911, 1 ч. 286 У., тюр. 2 м. Исп. 10 Марта 911. 903 20316 2 ч. 1655 У. | 95 68903 1647 У. 99 90212 1659¹ У. | 93 87360 169 М. 97 82637 1655 У.
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