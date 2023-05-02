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Чечель Эдвард Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чечель
Имя
Эдвард
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141228. ЧЕЧЕЛЬ, ЭДВАРДЪ АНТОНОВЪ. Мщ. г. Новоградволынска, в. и м. Полинскаго, 13 л.; — Новоградволын. М. С. 5 уч. 6 Окт. 909, 11 и 172 М. (укрыв.), подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 24 Окт. 909.

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