Чечель Эдвард Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чечель
- Имя
- Эдвард
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141228. ЧЕЧЕЛЬ, ЭДВАРДЪ АНТОНОВЪ. Мщ. г. Новоградволынска, в. и м. Полинскаго, 13 л.; — Новоградволын. М. С. 5 уч. 6 Окт. 909, 11 и 172 М. (укрыв.), подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 24 Окт. 909.
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