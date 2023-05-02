Федосеев Василий Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29848. ФЕДОСЕЕВ, ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 19 л. Гр. Владимирск. у., Кочуковск. в., д. Курилово; — Н. С. 7 уч. Владимирск. у. Убийство, лиш. св. ½ г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 25 февр. 920.
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