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Калинин Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинин
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
146731. КАЛИНИНЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бронницк. у., Чулковск. в., д. Кулакова, 37 л.; — Г. С. г. Данкова 2 Нояб. 909, 6 п. 13 и 50 М., тюр. 2 м. Исп. 2 Нояб. 909. | 906 70428 1635 и 1663 У. | 99 66302 170 М. | 903 96707 1655 У. | 96 29702 169 М. | 900 2641 169 М.

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