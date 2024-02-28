Полячкин Иван Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полячкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67951. ПОЛЯЧКИНЪ, ИВАНЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Бронницк. у., Чулковск. в., д. Дурнихи, 19 л., рд. въ. г. Москвѣ; - Москов. Ст. С. М. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Іюля 907.
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