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Ермилов Арефий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермилов
Имя
Арефий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46708. ЕРМИЛОВЪ, АРЕФІЙ СТЕПАНОВЪ. Каз. хут. Альсяпинскаго, ст. Филоновской, Хоперск. окр., 34 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С., 134, 135,149 и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 12 Мая 905.

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