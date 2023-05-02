Ермилов Арефий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермилов
- Имя
- Арефий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46708. ЕРМИЛОВЪ, АРЕФІЙ СТЕПАНОВЪ. Каз. хут. Альсяпинскаго, ст. Филоновской, Хоперск. окр., 34 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С., 134, 135,149 и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 12 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.