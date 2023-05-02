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Щеголев Николай Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеголев
Имя
Николай
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
23 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
108690. ЩЕГОЛЕВЪ, НИКОЛАЙ НИКИтинъ, 29 л. К. Серпуховск. у., Стрѣмиловск. в., д. Першиновой; — Москов. Ст. М. С. Сухаревск. уч., 23 Іюля 911, 16¹ и 49 М., тюр. 3 н., съ зачет. 9 дн. предв. заключ. Исп. 23 Іюля 911. | 907 21675 50 М. | Въ 902 г. З. Н. Серпуховск. у., тюр. 3 м.

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