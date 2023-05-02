Бонк Андрей Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бонк
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17828. БОНКЪ, Андрей Лаврентьевъ. Кр., 25 л.; род. и жилъ Радомск. у., гм. Роговъ, въ д. Бѣшковъ; приг. М. С. г. Шидловца, за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м., а по Выс. маниф. 15 Мая 1883 г., на мѣсяцъ и 10 дней. Исп. 16 Мая 1885 г.
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