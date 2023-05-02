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Киянченко Филипп Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киянченко
Имя
Филипп
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
47420. КІЯНЧЕНКО, ФИЛИППЪ ИВАНОВЪ. К. Кіевск. у., в. и м. Обухова, 35 л.; — М. С. 16 уч. Кіевск. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 13, счит. ср. съ 7 Іюня 905.

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