Киянченко Филипп Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киянченко
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47420. КІЯНЧЕНКО, ФИЛИППЪ ИВАНОВЪ. К. Кіевск. у., в. и м. Обухова, 35 л.; — М. С. 16 уч. Кіевск. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 13, счит. ср. съ 7 Іюня 905.
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