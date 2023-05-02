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Романов Анатолий Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Анатолий
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
28219. РОМАНОВ, АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 20 л. Гр. г. Москвы; — Особ. сесс. при Совнарсуде г. Москвы. Самоуправ., лиш. св. 3 г., с зам. 2 м. пр. з. Исп. 10 июня 920.

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