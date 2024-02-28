Аидин Александр Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аидин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129345. АИДИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МАКсимовъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Костромск. у., Коряковск. в., с. Селищей, 35 л.; — З. Н. 3 уч. Костромск. у. 7 Іюля 909, 169 и 8 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909. | 908 30365 1647 У.
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