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Аидин Александр Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аидин
Имя
Александр
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129345. АИДИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МАКсимовъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Костромск. у., Коряковск. в., с. Селищей, 35 л.; — З. Н. 3 уч. Костромск. у. 7 Іюля 909, 169 и 8 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909. | 908 30365 1647 У.

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