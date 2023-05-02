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Алахвердов Крикор Акоев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алахвердов
Имя
Крикор
Отчество
Акоев
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44761. АЛАХВЕРДОВЪ, КРИКОРЪ АКОевъ. К. Эриван. у., с. Авдашара, 20 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 139, 148 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 16 Іюня 905.

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