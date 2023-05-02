Лапин Даниил Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапин
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16559. ЛАПИН, ДАНИИЛ КУЗЬМИН, 47 л. Гр. Даниловск. у., Халезевск. в., д. Березовиц; — Н. С. 3 р. Даниловск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. пр. р. 1 м. Исп. 25 апр. 920.
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