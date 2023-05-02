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Ветман Март Денович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ветман
Имя
Март
Отчество
Денович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
13796. ВЕТМАН, МАРТ ДЕНОВИЧ, 66 л. Гр. Мариинск. у., У.-Колбинск. в., д. Рамбулинской; — Н. С. 3 р. Мариинск. у. Поджог, лиш. св. 2 г. Исп. 6 нояб. 920.

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