Ветман Март Денович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ветман
- Имя
- Март
- Отчество
- Денович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13796. ВЕТМАН, МАРТ ДЕНОВИЧ, 66 л. Гр. Мариинск. у., У.-Колбинск. в., д. Рамбулинской; — Н. С. 3 р. Мариинск. у. Поджог, лиш. св. 2 г. Исп. 6 нояб. 920.
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